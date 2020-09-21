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Премьер Беларуси поет о внешнем давлении в унисон с Лукашенко

21.09.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер Беларуси Роман Головченко сегодня пожаловался на беспрецедентное давление со стороны внешних сил и попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

"Как в ходе предвыборной кампании в Республике Беларусь, так и после нее, наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Не прекращаются попытки прямого вмешательства в наши внутренние дела, попытки раскачать ситуацию, дестабилизировать обстановку в стране и превратить ее в хаос, которого и добиваются недруги нашей страны", - заявил Головченко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

 
 
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Премьер Беларуси Роман Головченко сегодня пожаловался на беспрецедентное давление со стороны внешних сил и попытки дестабилизировать ситуацию в стране.
 
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