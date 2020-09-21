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Главы МИД ЕС обсудят отношения с Беларусью с позиции непризнания Лукашенко

21.09.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Главы МИД ЕС обсудят в понедельник на встрече в Брюсселе отношения с Беларусью с позиции непризнания избрания президентом республики Александра Лукашенко.

Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС

"Мы видим, что ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться. Министры обсудят отношения с этой страной с позиции непризнания Лукашенко", - заявил он, пообещав также белорусской оппозиции поддержку ЕС.

 
 
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Главы МИД ЕС обсудят в понедельник на встрече в Брюсселе отношения с Беларусью с позиции непризнания избрания президентом республики Александра Лукашенко.
 
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