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Главы МИД ЕС обсудят отношения с Беларусью с позиции непризнания Лукашенко
Источник материала: АФН
Главы МИД ЕС обсудят в понедельник на встрече в Брюсселе отношения с Беларусью с позиции непризнания избрания президентом республики Александра Лукашенко.
Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС
"Мы видим, что ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться. Министры обсудят отношения с этой страной с позиции непризнания Лукашенко", - заявил он, пообещав также белорусской оппозиции поддержку ЕС.
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Главы МИД ЕС обсудят в понедельник на встрече в Брюсселе отношения с Беларусью с позиции непризнания избрания президентом республики Александра Лукашенко.
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