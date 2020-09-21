Главы МИД ЕС обсудят отношения с Беларусью с позиции непризнания Лукашенко

Источник материала: АФН

Главы МИД ЕС обсудят в понедельник на встрече в Брюсселе отношения с Беларусью с позиции непризнания избрания президентом республики Александра Лукашенко.

Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС

"Мы видим, что ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться. Министры обсудят отношения с этой страной с позиции непризнания Лукашенко", - заявил он, пообещав также белорусской оппозиции поддержку ЕС.