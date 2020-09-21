Россия и Беларусь решат вопрос об отмене роуминга до конца года

Источник материала: АФН

Россия и Беларусь, а точнее министерства связи обеих стран пообещали решить вопрос отмены роуминга между странами до конца 2020 года.

Об этом заявил госсекретарь союзного государства Григорий Рапота в воскресном эфире белорусского зомбоящика.

«Заверение от министерств связи было достаточно четкое о том, что они проблему эту решат. Вот последнее межправительственное совещание министерств, там были даны обещания, что до конца этого года все-таки этот вопрос решим», — сказал Рапота.

Рапота надеется, что ближайшее время будет «активизирована деятельность» сразу по нескольким «дорожным картам».

«Предстоит в этом месяце заседание группы высокого уровня, и, возможно, она придаст дополнительный импульс», - не исключил он.

Вот только откуда столько оптимизма? Лукашенко с Путиным встретился. Политическую поддержку получил, кредит в $1,5 млрд. для исполнения обязательств перед Россией дадут. Цены на газ и нефть вроде как согласуют. Какие еще интеграционные карты ?