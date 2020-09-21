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Денис Щербицкий: тяжело думать о футболе, когда такое в стране творится

21.09.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий поделился мнением о видео футболистов, которые выступили против насилия в Беларуси.


Нехайчик, Филипенко, Бордачев и еще 90 футболистов выступили против насилия в Беларуси

"Все, кто хотел, высказались. Понятно, что тяжело думать о футболе, когда такое в стране творится. Но все равно нужно оставаться до конца профессионалом. Это твоя работа.

Почему принял участие в съемках видеоролика? А как можно смотреть на то, когда бьют и жестко избивают людей! На это невозможно смотреть", сказал вратарь в эфире youtube-канала "ЧестнОК".
 
 
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Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий поделился мнением о видео футболистов, которые выступили против насилия в Беларуси.
 
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