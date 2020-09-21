Еще один солигорский шахтер отказался выходить из шахты в знак протеста

Об этом сообщает стачком ОАО «Беларуськалий».





В своем обращении он требует отставки гендиректора «Беларуськалия» Ивана Головатого, освобождения задержанных стачкомовцев и прекращения давления на них, а также прекрадения репрессий силовиков против мирного населения.













Олег Куделко также передал на землю записку, в которой написал, что присоединяется к забастовке и отказывается подниматься на землю до выполнения требований.













Среди требований:



Отставка генерального директора ОАО» Беларуськалий " Ивана Головатого; Освобождение всех задержанных страчкомовцев "Беларуськалия"; Прекращение давления на членов страчкома и их семьи; Прекращение увольнения бастующих сотрудников "Беларуськалия"; Остановить произвол силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения.

Свабода , по словам сотрудников 4-го рудоуправления, в шахту поехали начальник рудника, главный инженер, главный энергетик и инженер техники безопасности. Как передает, по словам сотрудников 4-го рудоуправления, в шахту поехали начальник рудника, главный инженер, главный энергетик и инженер техники безопасности.





10 сентября протестовал солигорский шахтер Юрий Корзун. Он приковал себя к горнодобывающему оборудованию в шахте на глубине 305 метров, через несколько часов цепь разрезали специальным инструментом, а шахтера вынесли из шахты.















