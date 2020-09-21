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Еще один солигорский шахтер отказался выходить из шахты в знак протеста

21.09.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Солигорский шахтер Олег Куделка отказался выходить из шахты на поверхность в знак протеста.

Еще один солигорский шахтер отказался выходить из шахты в знак протеста
Об этом сообщает стачком ОАО «Беларуськалий».

В своем обращении он требует отставки гендиректора «Беларуськалия» Ивана Головатого, освобождения задержанных стачкомовцев и прекращения давления на них, а также прекрадения репрессий силовиков против мирного населения.



Олег Куделко также передал на землю записку, в которой написал, что присоединяется к забастовке и отказывается подниматься на землю до выполнения требований. 



Среди требований:

Отставка генерального директора ОАО» Беларуськалий " Ивана Головатого;
Освобождение всех задержанных страчкомовцев "Беларуськалия";
Прекращение давления на членов страчкома и их семьи;
Прекращение увольнения бастующих сотрудников "Беларуськалия";
Остановить произвол силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения.

Как передает Свабода, по словам сотрудников 4-го рудоуправления, в шахту поехали начальник рудника, главный инженер, главный энергетик и инженер техники безопасности.

10 сентября протестовал солигорский шахтер Юрий Корзун. Он приковал себя к горнодобывающему оборудованию в шахте на глубине 305 метров, через несколько часов цепь разрезали специальным инструментом, а шахтера вынесли из шахты.
 
 
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Солигорский шахтер Олег Куделка отказался выходить из шахты на поверхность в знак протеста.
 
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