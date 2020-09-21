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Еще один солигорский шахтер отказался выходить из шахты в знак протеста
Источник материала: Партизан
Солигорский шахтер Олег Куделка отказался выходить из шахты на поверхность в знак протеста.
Об этом сообщает стачком ОАО «Беларуськалий».
В своем обращении он требует отставки гендиректора «Беларуськалия» Ивана Головатого, освобождения задержанных стачкомовцев и прекращения давления на них, а также прекрадения репрессий силовиков против мирного населения.
Олег Куделко также передал на землю записку, в которой написал, что присоединяется к забастовке и отказывается подниматься на землю до выполнения требований.
Среди требований:
Отставка генерального директора ОАО» Беларуськалий " Ивана Головатого;
Освобождение всех задержанных страчкомовцев "Беларуськалия";
Прекращение давления на членов страчкома и их семьи;
Прекращение увольнения бастующих сотрудников "Беларуськалия";
Остановить произвол силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения.
Как передает
10 сентября протестовал солигорский шахтер Юрий Корзун. Он приковал себя к горнодобывающему оборудованию в шахте на глубине 305 метров, через несколько часов цепь разрезали специальным инструментом, а шахтера вынесли из шахты.
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Солигорский шахтер Олег Куделка отказался выходить из шахты на поверхность в знак протеста.
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