Жозеп Боррель сожалеет, что ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться

Беларусь занимает важное место в повестке дня сегодняшней встречи Совета министров иностранных дел ЕС. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, общаясь с журналистами 21 сентября перед началом заседания Совета. Трансляция беседы велась на сайте Совета ЕС.





«Я сожалею, что ситуация продолжает ухудшаться, и репрессии по-прежнему применяются в отношении мирных демонстрантов, — сказал он. — Сегодня мы обсудим, как поддержать белорусский народ и как пересмотреть наши отношения с правительством Беларуси в ситуации, когда мы не признаем Лукашенко законным президентом Беларуси».

Боррель сообщил, что перед началом заседания Совета министры иностранных дел стран ЕС встретились с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. «Она рассказала нам о последних событиях в Беларуси. Мы действительно впечатлены мужеством белорусского народа, особенно белорусских женщин, которые демонстрируют, что такое лидерство», — сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС продолжает выступать за «инклюзивный национальный диалог в Беларуси и право белорусского народа на свободные и справедливые выборы». Боррель подчеркнул, что это нельзя рассматривать как вмешательство во внутренние дела страны, потому что демократия и права человека лежат тех протестов, которые продолжаются в Беларуси.