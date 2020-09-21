ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жозеп Боррель сожалеет, что ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться

21.09.2020 11:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Беларусь занимает важное место в повестке дня сегодняшней встречи Совета министров иностранных дел ЕС. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, общаясь с журналистами 21 сентября перед началом заседания Совета. Трансляция беседы велась на сайте Совета ЕС.

Жозеп Боррель сожалеет, что ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться

«Я сожалею, что ситуация продолжает ухудшаться, и репрессии по-прежнему применяются в отношении мирных демонстрантов, — сказал он. — Сегодня мы обсудим, как поддержать белорусский народ и как пересмотреть наши отношения с правительством Беларуси в ситуации, когда мы не признаем Лукашенко законным президентом Беларуси».

Боррель сообщил, что перед началом заседания Совета министры иностранных дел стран ЕС встретились с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. «Она рассказала нам о последних событиях в Беларуси. Мы действительно впечатлены мужеством белорусского народа, особенно белорусских женщин, которые демонстрируют, что такое лидерство», — сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС продолжает выступать за «инклюзивный национальный диалог в Беларуси и право белорусского народа на свободные и справедливые выборы». Боррель подчеркнул, что это нельзя рассматривать как вмешательство во внутренние дела страны, потому что демократия и права человека лежат тех протестов, которые продолжаются в Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь занимает важное место в повестке дня сегодняшней встречи Совета министров иностранных дел ЕС. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней...
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер Беларуси поет о внешнем давлении в унисон с Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика