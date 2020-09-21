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«Какую цену Лукашенко заплатит за поддержку России». Министр обороны Литвы прокомментировал угрозы Минска

21.09.2020 11:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Литва не поддастся на провокации Александра Лукашенко, заговорившего об угрозе войны, но внимательно оценивает ситуацию с возможной дислокацией российских вооруженных сил.

«Наша позиция по-прежнему заключается в том, что не следует поддаваться провокациям, мы не считаем, что нужно реагировать специфически, что есть какие-то угрозы территориальной целостности или суверенитету», — сказал BNS министр в пятницу.

Слова Лукашенко о возможной войне и закрытии границ министр назвал попыткой решить внутренние проблемы, искусственным поиском внешних врагов: «Продолжается та же риторика, якобы Беларусь и господина Лукашенко окружают враги. Это классическая модель тоталитарных лидеров — если есть внутренние проблемы, то нужно искать врагов извне».

Он отметил, что в длительной перспективе беспокойство вызывает углубление военной интеграции России и Беларуси. По словам министра, появление российских манёвренных сил (полевой армии) в Беларуси, по сути, изменит ситуацию, на которую должно будет реагировать НАТО, отмечает DELFI.

«Вопрос в том, какую цену господин Лукашенко заплатит за поддержку России. Мы слышали об ускоренном создании союзного государства. Важно, какими будут последствия в военном смысле», — сказал глава Минобороны.

 
 
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Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Литва не поддастся на провокации Александра Лукашенко, заговорившего об угрозе войны, но внимательно...
 
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