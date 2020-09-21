«Какую цену Лукашенко заплатит за поддержку России». Министр обороны Литвы прокомментировал угрозы Минска

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Литва не поддастся на провокации Александра Лукашенко, заговорившего об угрозе войны, но внимательно оценивает ситуацию с возможной дислокацией российских вооруженных сил.

«Наша позиция по-прежнему заключается в том, что не следует поддаваться провокациям, мы не считаем, что нужно реагировать специфически, что есть какие-то угрозы территориальной целостности или суверенитету», — сказал BNS министр в пятницу.

Слова Лукашенко о возможной войне и закрытии границ министр назвал попыткой решить внутренние проблемы, искусственным поиском внешних врагов: «Продолжается та же риторика, якобы Беларусь и господина Лукашенко окружают враги. Это классическая модель тоталитарных лидеров — если есть внутренние проблемы, то нужно искать врагов извне».

Он отметил, что в длительной перспективе беспокойство вызывает углубление военной интеграции России и Беларуси. По словам министра, появление российских манёвренных сил (полевой армии) в Беларуси, по сути, изменит ситуацию, на которую должно будет реагировать НАТО, отмечает DELFI .

«Вопрос в том, какую цену господин Лукашенко заплатит за поддержку России. Мы слышали об ускоренном создании союзного государства. Важно, какими будут последствия в военном смысле», — сказал глава Минобороны.