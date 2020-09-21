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Трамп одобрил продажу Oracle и Walmart сервиса TikTok

21.09.2020 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дональд Трамп ознакомился с деталями планируемой сделки между Oracle, Walmart и ByteDance (владелец TikTok), сообщает Bloomberg. Американский президент отметил, что «одобрил концепт сделки». Новую компанию назовут TikTok Global, она будет развивать TikTok в США.

Нынешний владелец TikTok, китайская корпорация ByteDance, оценивает приложение примерно в $60 миллиардов. Oracle будет владеть 12,5% акций TikTok Global, а Walmart заберет себе 7,5% акций. Суммарно эти акции обойдутся в $12 миллиардов. Окончательная сумма сделки еще не утверждена.

Также генеральный директор Walmart Даг МакМиллон станет председателем совета директоров TikTok Global. Из пяти мест в совете четыре будут занимать американцы. Oracle займется непосредственно развитием приложения и обеспечением безопасности пользовательских данных. Корпорация получит полный доступ к исходному коду TikTok и обновлениям, чтобы убедиться в отсутствии лазеек со стороны китайских разработчиков.

По словам Трампа, TikTok Global обеспечит рабочим местом примерно 25 тысяч человек. Штаб-квартиру планируется открыть в Техасе.

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Дональд Трамп ознакомился с деталями планируемой сделки между Oracle, Walmart и ByteDance (владелец TikTok), сообщает Bloomberg. Американский президент отметил, что «одобрил концепт...
 
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