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Трамп одобрил продажу Oracle и Walmart сервиса TikTok
Источник материала: Onliner
Дональд Трамп ознакомился с деталями планируемой сделки между Oracle, Walmart и ByteDance (владелец TikTok),
Нынешний владелец TikTok, китайская корпорация ByteDance, оценивает приложение примерно в $60 миллиардов. Oracle будет владеть 12,5% акций TikTok Global, а Walmart заберет себе 7,5% акций. Суммарно эти акции обойдутся в $12 миллиардов. Окончательная сумма сделки еще не утверждена.
Также генеральный директор Walmart Даг МакМиллон станет председателем совета директоров TikTok Global. Из пяти мест в совете четыре будут занимать американцы. Oracle займется непосредственно развитием приложения и обеспечением безопасности пользовательских данных. Корпорация получит полный доступ к исходному коду TikTok и обновлениям, чтобы убедиться в отсутствии лазеек со стороны китайских разработчиков.
По словам Трампа, TikTok Global обеспечит рабочим местом примерно 25 тысяч человек. Штаб-квартиру планируется открыть в Техасе.
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Дональд Трамп ознакомился с деталями планируемой сделки между Oracle, Walmart и ByteDance (владелец TikTok), сообщает Bloomberg. Американский президент отметил, что «одобрил концепт...
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