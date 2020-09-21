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«Вот так я остался без машины»: авария на перекрестке попала на видео (видео)
Источник материала: Onliner
Вчера, 20 сентября, на перекрестке улицы Голубева и проспекта Газеты «Правда» столкнулись автомобили Renault и Ford. Renault двигался прямо, Ford поворачивал налево — все есть на видео. Кажется, водители увидели друг друга в тот момент, когда что-либо изменить уже было нельзя.
За рулем Renault находился пользователь нашего форума с ником _NiKiToS_.
— Вот так я остался без машины, — констатирует он.
Автор видео на Renault двигался по улице Голубева со стороны проспекта Газеты «Звязда» в направлении проспекта Газеты «Правда«. На перекрестке горел зеленый свет, водитель продолжил движение по прямой в средней полосе.
На встречном направлении — Ford, ему нужно повернуть налево, с улицы Голубева на проспект Газеты «Правда». В Правилах дорожного движения есть подходящий пункт: «При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо» (пункт 103).
— Ford «втопил» налево из первой полосы, — внес уточнение наш читатель.
И это важное обстоятельство. Поворот налево был разрешен только из крайнего левого ряда, но там был другой автомобиль. Похоже, одной из причин очередного ДТП в который раз становится спешка.
Автор видео рассказал корреспонденту Onliner, что водитель Ford и не спорил.
— Особо не разговаривали, говорил, что не видел меня. Описал все так, как и было, — отметил _NiKiToS_. — Справку выдали, в страховую сегодня собираюсь.
(будет дополнено)
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Вчера, 20 сентября, на перекрестке улицы Голубева и проспекта Газеты «Правда» столкнулись автомобили Renault и Ford. Renault двигался прямо, Ford поворачивал налево — все есть...
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