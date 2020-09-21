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Государство будет учить директоров предприятий подавлять забастовки: помогут профессиональные психологи

21.09.2020 11:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Директоров беларуских предприятий будут учить, как подавлять забастовки. Об этом узнал Office Life.

Для руководителей предприятий проведут серию семинаров, подготовленных «Кадрами индустрии» (это отраслевое госучреждение образования Министерства промышленности). На семинарах менеджерам объяснят, как вести «переговоры» администрации предприятия с «агрессивно настроенной частью трудового коллектива». 

Проанализируют конкретные ситуации, возникшие на предприятиях Минпрома. О практическом опыте урегулирования «острой стадии» конфликта администрации с трудовым коллективом поведает гендиректор МТЗ Виталий Вовк. Ему помогут профессиональные психологи.

Также на семинарах собираются разобраться в «психологии уличного протеста» и искусстве отвечать на провокационные вопросы.

  • Сегодня утром стало известно, что уже второй шахтер «Беларуськалия» остался в шахте после рабочей смены до выполнения своих требований. Среди них — отставка гендиректора «Беларуськалия», освобождение всех заключенных представителей стачкома, прекращение давления на стачкомовцев и их семьи, отмена решения об увольнении работников из-за забастовок, прекращение беспредела силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения страны.

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Теги: Новости
 
 
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Директоров беларуских предприятий будут учить, как подавлять забастовки. Об этом узнал Office Life. Для руководителей предприятий проведут серию семинаров,...
 
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