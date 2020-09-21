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Как будни убивают надежду беларуса – и почему нельзя поддаваться этому чувству

21.09.2020 11:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера на воскресный марш в Минске, по подсчетам журналистов, вышло около 150 тысяч человек – и это очень много. Мы знаем, что многие беларусы уже устали, поэтому решили опубликовать пост Евгения Дайнеко, который он написал в своем Facebook. Евгений не верил, что на протест выйдет много людей – а потом за свои мысли «получил оплеуху от народа». 

«Вся эта неделя не пестрила неожиданно оптимистичными инфоповодами. Все разговоры в «курилках» были о геополитическом контексте и сводились к обсуждению: что скажет запад, что задумал Путин и так далее, и тому подобное. На фоне всего этого, касаемо воскресного марша, говорилось в основном о его предположительной численности – наберется ли критическое количество для формирования марша. 

В то же время тиражировались прогнозы «известных политологов из Англии» и прочих экспертов о том, что фаза уличного протеста завершается. Что нет предпосылок к тому, что протест, который длится уже больше месяца, будет продолжаться и далее с такой численностью. 

Все это создавало не совсем оптимистичный фон: и Кац уже не так бодрит, да ещё субботняя тотальная зачистка женского марша.

Настроениве утром в воскресенье было не самое располагающее, прогноз был не очень радужный. Думалось, придёт тысяч 20-30-50, всех порежут на подступах, не дадут людям собраться: хапун, дубинки и все остальное. 

Поначалу на Стеле эти опасения усилились: там было 10-15 тысяч, на подступах – колонны из автозаков вдоль проспекта. И казалось, что дошли все, кто хотел дойти, и больше нас не будет.

Через 2-3 минуты беларуский народ дал мне такую смачную оплеуху за мои хмурые мысли – со стороны Дворца Спорта на нас шла такая «ЗДОРОВЕШКА», похожая на волну цунами!

Это чувство, наверное, испытывает рыба, выброшенная на берег, которая без надежды на спасение вдруг смывается приливом назад в море. 

И несла нас эта река радостно и беззаботно, огибая пороги железных щитов. Именно рыбой в море я себя чувствую по воскресеньям, а будни пытаются засушить, заставить поверить, что прибоя больше не будет и опять вернётся пустыня.

Я хочу сказать персональное спасибо всем, кто наполнил это море сегодня – это десятки тысяч индивидуально принятых решений, через страх, сомнения, угрозы и давление. Это такой сваеасаблівы фильтр, который пропускает только заряженные частицы. Быть в такой компании для меня большая честь и награда за собственное решение быть с вами». 

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера на воскресный марш в Минске, по подсчетам журналистов, вышло около 150 тысяч человек – и это очень много. Мы знаем, что многие беларусы уже устали, поэтому...
 
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