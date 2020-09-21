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«Вы с ума сошли?» Поведение игроков «Ливерпуля» взбесило Юргена Клоппа
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отчитал находящихся на скамейке игроков своей команды, которые обрадовались красной карточке игрока «Челси».
Защитник «Челси» Андреас Кристенсен был удален с поля после просмотра VAR. После этого футболисты «Ливерпуля» начали радостно аплодировать, что взбесило Клоппа. Он подошел к своим игрокам и начал эмоционально объяснять, что этот поступок их не красит.
«С ума сошли?! Мы никогда так не делаем, ясно?», — в частности выкрикнул Клопп.
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