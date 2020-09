«Вы с ума сошли?» Поведение игроков «Ливерпуля» взбесило Юргена Клоппа

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отчитал находящихся на скамейке игроков своей команды, которые обрадовались красной карточке игрока «Челси».

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен был удален с поля после просмотра VAR. После этого футболисты «Ливерпуля» начали радостно аплодировать, что взбесило Клоппа. Он подошел к своим игрокам и начал эмоционально объяснять, что этот поступок их не красит.

«С ума сошли?! Мы никогда так не делаем, ясно?», — в частности выкрикнул Клопп.

And this is why I love Jurgen.



Addressing the players for applauding the send off. pic.twitter.com/CD6FCdT2Hq