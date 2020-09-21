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Смотрите, как в Смолевичском районе играли в болотный футбол
Источник материала: Tut.by
19 сентября в Смолевичском районе провели Второй республиканский турнир по болотному футболу. Участвовали в нем организации торфяной промышленности ГПО «Белтопгаз» и организации цементной отрасли — всего 15 команд. Показываем, как это было.
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19 сентября в Смолевичском районе провели Второй республиканский турнир по болотному футболу. Участвовали в нем организации торфяной промышленности ГПО...
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