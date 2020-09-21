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В Минской области за выходные в авариях погибли мотоциклист и скутерист
Источник материала: Tut.by
Две смертельные аварии с участием двухколесного транспорта произошли в выходные в Минской области,
Первое происшествие случилось 20 сентября, около 20.00, в агрогородке Михановичи. Здесь, по предварительной информации, 38-летний водитель BMW не уступил дорогу мотоциклисту.
В результате ДТП 25-летний мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия.
Около 21.00 20 сентября в Слуцком районе произошла смертельная авария с участием скутера. По информации ГАИ, 36-летний водитель Volvo ехал по освещенному участку трассы Минск — Микашевичи и на перекрестке столкнулся со скутером, которым управлял 37-летний местный житель.
От полученных травм скутерист умер на месте ДТП.
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Аварии произошли в Минском и Слуцком районах.
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