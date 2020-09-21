В Минской области за выходные в авариях погибли мотоциклист и скутерист

Источник материала: Tut.by

Две смертельные аварии с участием двухколесного транспорта произошли в выходные в Минской области, сообщили в пресс-службе МВД.

Первое происшествие случилось 20 сентября, около 20.00, в агрогородке Михановичи. Здесь, по предварительной информации, 38-летний водитель BMW не уступил дорогу мотоциклисту.





В результате ДТП 25-летний мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия.

Около 21.00 20 сентября в Слуцком районе произошла смертельная авария с участием скутера. По информации ГАИ, 36-летний водитель Volvo ехал по освещенному участку трассы Минск — Микашевичи и на перекрестке столкнулся со скутером, которым управлял 37-летний местный житель.





От полученных травм скутерист умер на месте ДТП.