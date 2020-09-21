Компании жалуются на срыв сроков поставок европейских грузов в РФ через Беларусь

Источник материала: Ежедневник

фото: politring.com

В связи с усиленным досмотром грузов задержки поствок достигают пяти дней, заявляют участники рынка.

«Коммерсантъ» выяснил, как повлияло на поставки грузов заявлением Александр Лукашенко о закрытии госграниц с Литвой, Польшей, а также усилении границы с Украиной. По данным собеседников издания, массовые досмотры фур, следующих транзитом из Литвы через территорию Беларуси в РФ, начались еще в начале сентября.

Позже стали распространяться слухи о «настоятельных рекомендациях» ввозить грузы в Беларусь не из стран Балтии. Позднее в минтрансе страны опровергли сообщения о возможном запрете въезда перевозчикам из Литвы, однако на нескольких пунктах пропуска (на границе Беларуси с Украиной и Польшей) начался ремонт, который может затруднить подъезд фур.

Как пояснил бизнес-омбудсмен по вопросам транспорта и логистики Игорь Ребельский, решения, принимаемые белорусскими властями, бьют не только по литовскому бизнесу, но и по российскому — если в 2019 году в среднем в Беларуси досматривалась одна из ста фур, следующих транзитом в Россию, то в последние две недели фактически все российские «сборки», въезжающие со стороны Литвы, отправляются на досмотр. В среднем сейчас срок срыва поставки европейских грузов в РФ через Беларусь доходит до пяти дней.

Российские операторы рассматривали два возможных объезда. Первый — напрямую из Латвии в Россию — это крюк в 200 км и удорожание перевозки примерно на треть, но и там фуры стоят на границе от двух до пяти дней. Второй — через белорусско-польский участок границы, здесь крюк составляет 350 км. К тому же российским логистическим операторам, имеющим консолидационные склады в Литве (а таких большинство), крайне невыгодно направлять машину через польско-белорусский участок границы, отмечает господин Ребельский.

Ситуация осложняется и тем, что до конца года РФ запретит ввоз без маркировки значительной части потребительских товаров — к обуви присоединятся вся текстильная отрасль, шины, фототехника, духи и др., это как раз те товары, которые сегодня составляют значительную часть европейского импорта. «Сегодня та же европейская обувь в основном маркируется на литовских складах. Литва, по сути, является хабом для европейских грузов, следующих на территорию РФ»,— говорит омбудсмен.

«В последний месяц мы действительно заметили увеличение досмотров по товарам, которые идут транзитом через Республику Беларусь,— рассказывает директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов.— Более того, приграничные терминалы в Бресте и Каменном Логе сейчас переполнены, и автомобили отправляют на досмотр в Минск. Однако пока рано говорить, с чем это связано. Мы работаем с перевозчиками из различных стран, и какого-то предвзятого отношения к представителям определенных государств не наблюдается». Сам досмотр проходит в стандартном режиме, добавляет он.

В связи с заявлением о закрытии границ Беларуси с Польшей и Литвой Государственный пограничный комитет республики, а также представители Польши и Литвы сообщают, что пункты пропуска работают в штатном режиме, говорит заместитель операционного директора по автомобильным перевозкам группы компаний AsstrA Наталья Шемякина. «На данный момент никаких официальных распоряжений и документов о закрытии границ нет,— добавляет она.— По информации водителей и наших представителей в приграничных таможенных агентствах, на границе с Польшей затруднений с транзитом нет».

Вместе с тем, говорит госпожа Шемякина, на границе с Литвой могут быть сложности с более длительной процедурой досмотра грузов, что влияет на скорость транзита. «Сейчас очередь на досмотр может достигать четырех-пяти дней,— говорит она.— Если ситуация с длительным прохождением литовской границы не разрешится, то некоторые перевозчики при наличии соответствующих дорожных разрешений могут рассматривать вариант доставки без транзита по территории Республики Беларусь». В целом, говорит она, пока грузопоток через границы с РБ не снизился, но компания в случае необходимости готова внедрять альтернативные маршруты и схемы доставки.

Алексей Мисаилов напоминает, что одна из основных статей доходов в белорусском бюджете — обеспечение транзита. Этому способствует удобное географическое положение, а также государственная поддержка транспортной отрасли. «Если мы говорим про импортные потоки в РФ, то на транзит через Беларусь приходится более двух третей автомобильных перевозок из Европы,— говорит он.— Транзитом через балтийские страны перемещается порядка трети грузов».