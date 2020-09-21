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Российский МИД назвал резолюцию СПЧ ООН по Беларуси юридичски ничтожной

21.09.2020 12:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: argumenti.ru

Внешнеполитическое ведомство назвало принятие резолюции "неприемлемой попыткой путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Беларуси и их оценку в международном сообществе".

Резолюция Совета по правам человека ООН, принятая 18 сентября в результате срочных дебатов Совета ООН по правам человека, призывает Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией. За принятие резолюции высказались 23 страны, против – 2, воздержались – 22. Все российские поправки были отклонены.

МИД России осудил действия председателя СПЧ Э.Тихи-Фиссльбергер, которая продемонстрировала видеообращение Светланы Тихановской. По мнению внешнеполитического ведомства РФ, «налицо грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, несовместимое с принципами международного права и положениями Устава ООН».

«Рассматриваем сами дебаты и принятие по их итогам ангажированного проекта резолюции как неприемлемую попытку путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Беларуси и их оценку в международном сообществе. Исходим из того, что ни Совет ООН по правам человека, ни отдельные страны или группы не имеют права или полномочий оценивать электоральные процессы в государствах-членах ООН», - говорится в заявлении.

МИД РФ считает, что «западные государства вновь попытались использовать СПЧ в целях делигитимизации власти в отдельно взятой стране. Такие действия подрывают репутацию правозащитного измерения ООН».

Документ, принятые СПЧ ООН, российский МИД назвал юридически ничтожным.

 
 
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Внешнеполитическое ведомство назвало принятие резолюции "неприемлемой попыткой путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Беларуси и...
 
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