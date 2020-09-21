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Водители 22 сентября могут не платить за проезд в общественном транспорте Минска
Источник материала: Myfin
Об этом сообщили в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Владельцам автотранспортных средств 22 сентября для бесплатного проезда в общественном наземном транспорте и метро Минска нужно предъявить водительское удостоверение и техпаспорт на транспортное средство.
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Водители во вторник, 22 сентября, имеют право бесплатно ездить в общественном транспорте Минска. Это связано с проведением традиционного Дня без автомобиля.
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