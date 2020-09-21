Вопросы авиасообщения между Минском и РФ еще не согласованы

Возобновление авиасообщения между Беларусью и Россией белорусский Минтранс ожидает к 1 октября.

В настоящее время продолжается проработка и согласование вопросов – частота рейсов между Минском и российскими городами, время вылета, направления.

Администрации стран надеются завершить эту работы в ближайшие дни.

«Восстановление полетов зависит от разрешения со стороны авиационных властей Российской Федерации. Пока такого разрешения у "Белавиа" нет, авиасообщение на сегодняшний день приостановлено по 30 сентября», - сообщили в пресс-службе компании.

Между тем, в крупнейшей белорусской авиакомпании "Белавиа" констатировали, что пока не получили от авиавластей России разрешение для возобновления своих рейсов в города РФ.

В расписании рейсов на сайте «Белавиа» размещена информация о шести рейсах в Москву с 1 по 24 октября 2020 года, открыта продажа билетов на эти рейсы.