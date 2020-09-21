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Белорусский транзит тормозит и становится дорогим

21.09.2020 12:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Заявление Лукашенко о закрытой границе с Литвой и Польшей привело лишь к усиленным досмотрам грузов.

Вместе с тем, эта проблема привела к срыву сроков поставок европейских грузов в Россию через Беларусь, который уже доходит до 5 дней, пишет сегодня газета КоммерсантЪ.

Участники рынка сетуют на то, что переориентация поставок на другие маршруты связана с увеличением издержек — логистическим операторам это невыгодно и из-за расположения консолидационных складов в Литве.

Массовые досмотры фур, следующих транзитом из Литвы через территорию Беларуси в РФ начались еще в начале сентября.

Позже стали распространяться слухи о «настоятельных рекомендациях» ввозить грузы в Беларусь не из стран Балтии. Позднее в Минтрансе Беларуси опровергли сообщения о возможном запрете въезда перевозчикам из Литвы, однако на нескольких пунктах пропуска начался ремонт, который может затруднить подъезд фур.

Российские операторы рассматривали два возможных объезда. Первый — напрямую из Латвии в Россию — это крюк в 200 км и удорожание перевозки примерно на треть, но и там фуры стоят на границе от двух до пяти дней. Второй — через белорусско-польский участок границы, здесь крюк составляет 350 км. К тому же российским логистическим операторам, имеющим консолидационные склады в Литве (а таких большинство), крайне невыгодно направлять машину через польско-белорусский участок границы.

Ситуация осложняется и тем, что до конца года РФ запретит ввоз без маркировки значительной части потребительских товаров — к обуви присоединятся вся текстильная отрасль, шины, фототехника, духи и др., это как раз те товары, которые сегодня составляют значительную часть европейского импорта.

 
 
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Заявление Лукашенко о закрытой границе с Литвой и Польшей привело лишь к усиленным досмотрам грузов.
 
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