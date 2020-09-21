ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Темная история: Кипр снова заявляет, что не будет блокировать "белорусские" санкции

21.09.2020 12:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кипр не будет блокировать решение ЕС по вопросу введения санкций против официального Минска, заявил министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес перед началом встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе



В частности, он  сказал:

"Реакция Евросоюза на нарушения прав человека, наша реакция на нарушения суверенитета и суверенных прав стран-участниц ЕС, наша реакция на любое нарушение наших фундаментальных ценностей и принципов — все это не может делаться на заказ. Здесь должна быть последоваьельность", - цитирует министра @radiosvaboda

При этом он заявил, что Кипр выполнит решение Совета ЕС.

Напомним, Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

10 сентября Кипр уже налагал вето против планируемых санкций против официального Минска. Тогда стало известно, что Кипр заблокировал введение санкций после визита туда главы российского МИД Лаврова.

Заметим, что после этого Кипр также заявлял, что не будет блокировать "белорусские санкции". 

Так что чем закончится история с Кипром и "белорусскими" санкциями на этот раз, пока непонятно
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кипр не будет блокировать решение ЕС по вопросу введения санкций против официального Минска, заявил министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес перед...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смотрите, как в Смолевичском районе играли в болотный футбол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика