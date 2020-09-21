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Сроки расследования "дела Белгазпромбанка" продлены. Виктор Бабарико остается под арестом
Источник материала: Партизан
Следователи Комитета государственной безопасности продлили экс-претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико сроки расследования уголовного дела, сообщил источник информагентства
По его словам, следственные действия продолжаются. При этом всем фигурантам «дела Белгазпромбанка» оставили прежнюю меру пресечения — содержание под стражей.
«Если кому и назначили домашний арест, то это, может, один обвиняемый», — уточнил источник.
Сроки завершения следствия «делать трудно». И не из-за сложности самого расследования, а из-за его резонанса с точки зрения персоналий, которым предъявлено обвинение. Все проходящие по делу дали подписки о неразглашении.
Как сообщалось, Виктору Бабарико 20 июня предъявлено обвинение в совершении таких преступлений, как дача взятки, уклонение от уплаты сумм налогов и легализация средств, полученных преступным путем.
Кроме того, бывший генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявлял о возбуждении уголовного дела по частям 2 и 3 статьи 285 УК в отношении фигурантов «дела Белгазпромбанка». По его мнению, их действия угрожают интересам национальной безопасности Беларуси.
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Следователи Комитета государственной безопасности продлили экс-претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико сроки расследования уголовного дела,...
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