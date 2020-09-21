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В Светлогорском районе на пожаре погибла 86-летняя пенсионерка с двумя сыновьями

21.09.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Светлогорском районе на пожаре погибли пенсионерка и двое ее сыновей, сообщает МЧС.




Пожар случился в агрогородке Печище утром 20 сентября. Открыто горели дом и баня.

МЧС отмечает, что 86-летняя хозяйка дома жила с двумя сыновьями, которым было 54 и 52 года. Спасатели на кровати в горящей комнате нашли обгоревшее тело хозяйки, на диване в этой же комнате - тело ее сына. При разборке обрушившихся конструкций кирпичной пристройки было найдено тело второго сына.

В результате пожара уничтожены баня, кровля дома, повреждены перекрытие и имущество в доме.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара-неосторожное обращение с огнем при курении.
 
 
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В Светлогорском районе на пожаре погибли пенсионерка и двое ее сыновей, сообщает МЧС.
 
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