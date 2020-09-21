Официально: на Марше солидарности 21 сентября было задержано 442 человека

20 сентября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.



Фото Геннадия Веретинского

По ее словам, МВД приняты «необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения».

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 гражданина (из них в Минске — 266). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек», — сообщила Чемоданова.

«В различных точках Минска собрались граждане, которые выдвинулись в центр города, — отметила представитель МВД. — В 15:00 тысячная колонна направилась в сторону стелы «Минск – город герой». В процессе шествия протестующие хаотично перемещались по проспектам и улицам столицы, к ним примыкали дополнительные группы людей. В пиковый момент сбора их общее количество достигло 18 тысяч человек. Около 18.00 в районе пл.Победы несанкционированная акция завершилась».

Чемоданова отметила, что в Бресте «правоохранители применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих». «Также был произведен один предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на сотрудников», — сообщила представитель МВД.

«С сожалением приходится констатировать, что постоянные увещевания, просьбы и требования с нашей стороны о соблюдении законодательства некоторые граждане упорно игнорируют, — добавила Чемоданова. — Это приводит к вполне очевидному результату: за участие и организацию незаконных сборищ нарушители привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности. В толпы протестующих взрослые бездумно тянут малолетних детей. Стыдно смотреть и на девушекженщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: «Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет, то для их создания».

По данным журналистов и наблюдателей, на вчерашний Марш справедливости в Минске собралось более 100 тысяч человек. Сторонники перемен также вышли на улицы Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Могилева, Солигорска и других городов Беларуси.