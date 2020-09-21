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Линкявичюс: власти Беларуси потеряли право решать или что-то подписывать от имени народа

21.09.2020 12:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс надеется, что вопрос введения санкций в отношении должностных лиц в Беларуси не будет затягиваться отдельными членами Евросоюза. Об этом он заявил 21 сентября в Брюсселе журналистам перед началом заседания совета. Трансляция беседы велась на сайте Совета ЕС.

«Я надеюсь, что наши коллеги по ЕС не будут держать Евросоюз в подвешенном состоянии и не возьмут в заложники, потому что настал момент действовать», — сказал Линкявичюс.

Речь, вероятно, идет о Кипре, который, как ранее сообщало агентство Bloomberg, блокирует принятие решения о санкциях в отношении белорусских чиновников, ответственных за фальсификации выборов и репрессии в отношении мирных демонстрантов. Кипр заявил, что не подпишется под предложением ЕС о санкциях, если государства-члены не согласятся ввести ограничения в отношении Турции в связи с буровыми работами в восточном Средиземноморье.

Линкявичюс также отметил, что кроме введения санкций, ЕС должен оказать поддержку белорусскому гражданскому обществу и независимым СМИ.

«Люди все еще страдают, пока мы с вами тут беседуем, они содержатся под стражей, подвергаются пыткам, изнасилованиям. Это, безусловно, заслуживает не только нашего внимания, но и независимого международного расследования», — сказал глава МИД Литвы.

«Также следует очень четко сказать уходящим властям, что они потеряли право говорить, решать или что-то подписывать от имени белорусского народа, что, возможно, уходящий президент планирует сделать, — сказал Линкявичюс. — Также очень важно сказать о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси. Это стало бы сильным и четким сигналом для России не делать подобного».

 
 
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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс надеется, что вопрос введения санкций в отношении должностных лиц в Беларуси не будет затягиваться отдельными членами Евросоюза....
 
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