Линкявичюс: власти Беларуси потеряли право решать или что-то подписывать от имени народа

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс надеется, что вопрос введения санкций в отношении должностных лиц в Беларуси не будет затягиваться отдельными членами Евросоюза. Об этом он заявил 21 сентября в Брюсселе журналистам перед началом заседания совета. Трансляция беседы велась на сайте Совета ЕС.

«Я надеюсь, что наши коллеги по ЕС не будут держать Евросоюз в подвешенном состоянии и не возьмут в заложники, потому что настал момент действовать», — сказал Линкявичюс.

Речь, вероятно, идет о Кипре, который, как ранее сообщало агентство Bloomberg, блокирует принятие решения о санкциях в отношении белорусских чиновников, ответственных за фальсификации выборов и репрессии в отношении мирных демонстрантов. Кипр заявил, что не подпишется под предложением ЕС о санкциях, если государства-члены не согласятся ввести ограничения в отношении Турции в связи с буровыми работами в восточном Средиземноморье.

Линкявичюс также отметил, что кроме введения санкций, ЕС должен оказать поддержку белорусскому гражданскому обществу и независимым СМИ.

«Люди все еще страдают, пока мы с вами тут беседуем, они содержатся под стражей, подвергаются пыткам, изнасилованиям. Это, безусловно, заслуживает не только нашего внимания, но и независимого международного расследования», — сказал глава МИД Литвы.

«Также следует очень четко сказать уходящим властям, что они потеряли право говорить, решать или что-то подписывать от имени белорусского народа, что, возможно, уходящий президент планирует сделать, — сказал Линкявичюс. — Также очень важно сказать о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси. Это стало бы сильным и четким сигналом для России не делать подобного».