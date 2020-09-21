Защита Максима Знака усилена в два раза

Защита юриста, члена президиума Координационного совета Максима Знака, объявившего голодовку в СИЗО, подала жалобу на заключение его под стражу в Минский городской суд, сообщил БелаПАН один из его адвокатов Евгений Пыльченко.

По его словам, 18 сентября судом Партизанского района Минска в удовлетворении жалобы на меру пресечения защитникам Знака было отказано. «Мы уже обжаловали это постановление, хотя нам его пока даже не вручили. Жалобу будет рассматривать Минский городской суд», — отметил адвокат.

Сегодня днем защитники планируют посетить Максима Знака в СИЗО №1. «О состоянии его здоровья в связи с голодовкой у нас пока информации нет. Планируем узнать сегодня», — сказал Пыльченко.

Адвокат Дмитрий Лаевский сообщил в своем телеграм-канале, что юридическая защита Знака усилена. Сейчас вместо двух его защищают четыре адвоката. Помимо Лаевского это Евгений Пыльченко, Сергей Зикрацкий и Надежда Знак.

Утром 18 сентября Знаку было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В знак протеста он объявил голодовку. В этот же день с ним были проведены следственные действия и состоялось заседание по жалобе адвокатов на меру пресечения в отношении Знака. С 9 часов утра в здании суда Партизанского района суд перенесли на 16 часов в здание Минского городского суда. На рассмотрение жалобы пришло несколько десятков юристов, желающих выразить Знаку свою поддержку и лично за него поручиться. В суд Знака не привезли, он присутствовал на заседании по видеосвязи.

«Никто из адвокатов, готовых поручиться за Макса, не был заслушан в качестве поручителя. Суд не уважил даже председателя Минской областной коллегии адвокатов, фактически предрешив исход заседания. Я нахожусь под подпиской о неразглашении, и о том, как мы отреагировали, сказать, к сожалению не могу», — написал Лаевский.

По его словам, Знака «преследуют за выражение мнения, он незаконно заключен под стражу, ему предъявлено незаконное обвинение. Он признан политзаключенным и узником совести».

«Ставки растут. Коллеги, у нас два пути — или рабское молчание, или сильная и свободная адвокатура. Придя в суд поручителями за Макса, вы сделали выбор свободной адвокатуры. Значит профессия будет жить. Мой вам низкий поклон и глубочайшее уважение. Мы продолжаем бороться», — сказал он.

Максим Знак был задержан утром 9 сентября.

Дело по ч. 3 ст. 361 УК было возбуждено по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

По этому же делу в качестве обвиняемых проходят член президиума КС Мария Колесникова и ее адвокат Илья Салей.

В настоящее время из семи членов президиума КС на свободе и в Беларуси остаются только глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, который утром 18 сентября вышел на свободу после 15-суточного административного ареста, и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Остальные — либо арестованы по уголовным делам, либо вынуждены были покинуть Беларусь.