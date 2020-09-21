Все леса в Беларуси оцифрованы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Установив его на смартфон и придя в лес, человек понимает, где он находится, сколько лет этому лесу, что за состав деревьев, каковы условия места произрастания, сообщили Sputnik в понедельник в Минлесхозе Беларуси.

Для лесоводов это и вовсе хорошее подспорье в работе. Теперь они могут более качественно совершать рубки ухода, видеть, где заканчивается граница того или иного участка.

"До того, как леса были оцифрованы, нужно было использовать традиционные методы – измерять границы рулетками и прочими инструментами. И не факт, что результаты были бы точными. Теперь работать станет проще", - отметили в ведомстве.

В планах министерства – покрыть всю территорию лесов наблюдательными вышками, где будут установлены камеры видеонаблюдения с инфракрасными датчиками, фиксирующие источник тепла. Это позволит более оперативно предотвращать пожары. В ближайшие год-два работники министерства также планируют ввести в эксплуатацию как минимум 10-13 пеллетных производств, а в первых числах ноября они откроют 104 км лесохозяйственных дорог.

К слову, в минувшее воскресенье работники лесохозяйственной отрасли отмечали профессиональный праздник. Их поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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