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Кедми: с Западом покончено, Беларусь повернулась к России

21.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Кедми: с Западом покончено, Беларусь повернулась к России

В Беларуси продолжаются крупные демонстрации, и минувшие выходные стали очередным поводом для усиленной работы СМИ и правоохранителей. Политические аналитики дают оценку происходящих событий и высказывают свои взгляды на белорусские перспективы. Текущую ситуацию в Беларуси в рамках программы "Особая папка" на израильском телеканале ITON.TV прокомментировал известный эксперт, экс-глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Виктор Лукашенко рассказал о своем отношении к акциям протеста в Беларуси

"С Западом покончено, Беларусь окончательно развернулась в сторону России, потому что другого выхода у нее нет. Белорусы не хотят идти в сторону украинского Майдана. В Беларуси будет новая Конституция, пройдут выборы. И новое руководство, которое выберут, оно немного (а, может, и много) будет отличаться от нынешнего, будет заключать новое соглашение в рамках Союзного государства", – полагает Кедми.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

Комментарий политического эксперта Якова Кедми слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Через определенное время Беларусь и Россия заключат новый договор о Союзном государстве, считает известный израильский эксперт Яков Кедми.
 
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