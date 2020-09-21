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Volvo снес скутер в полосе разгона. Очевидцы: стрелка спидометра замерла на 160 км/ч

21.09.2020 12:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Вчера около 21:00 на освещенном перекрестке на трассе Минск — Микашевичи 36-летний водитель Volvo столкнулся со скутером под управлением 37-летнего местного жителя, — говорится в сводке МВД. — От полученных травм скутерист скончался на месте ДТП». Местные сообщают и другие обстоятельства аварии.

Volvo снес скутер в полосе разгона. Очевидцы: стрелка спидометра замерла на 160 км/ч

«Водитель Volvo сбил скутериста, потерял управление, съехал с дороги и опрокинулся. В машине сработали подушки безопасности,пишет Slutsk-gorod. — По информации очевидцев, стрелка спидометра в легковушке замерла на отметке в 160 км/ч. Водителя авто доставили в райбольницу».

Volvo снес скутер в полосе разгона. Очевидцы: стрелка спидометра замерла на 160 км/ч
Volvo снес скутер в полосе разгона. Очевидцы: стрелка спидометра замерла на 160 км/ч

В отделе ГАИ Слуцкого РОВД добавили, что автомобиль Volvo двигался в направлении в Минска, в полосе разгона-торможения, и вблизи поворота на Гольчичи он совершил наезд на водителя скутера, который погиб. Водитель Volvo с травмами доставлен в реанимацию. У него взяты биопробы, результаты анализов придут через несколько дней.

Volvo снес скутер в полосе разгона. Очевидцы: стрелка спидометра замерла на 160 км/ч

Также МВД сообщает о еще одном ДТП с участием двухколесного транспорта на территории Минской области: «В агрогородке Михановичи Минского района 20 сентября около 20:00 38-летний водитель BMW, по предварительной информации, не уступил дорогу 25-летнему мотоциклисту и столкнулся с ним. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте».

Volvo снес скутер в полосе разгона. Очевидцы: стрелка спидометра замерла на 160 км/ч

 
Теги: Минск
 
 
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