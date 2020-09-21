Мошенники выманили у двух пенсионерок почти 20 тысяч рублей

Источник материала: Onliner

Две женщины из Орши стали жертвами мошенников, сообщает УВД Витебского облисполкома. Злоумышленники позвонили пенсионеркам под видом сотрудников банка и узнали необходимые сведения для перевода денег.

Мошенники использовали расхожую схему: рассказали женщинам, что с их счетов пытаются снять деньги и для предотвращения кражи нужно сообщить определенные данные. Женщины поверили в легенду и передали необходимую информацию злоумышленникам.

У 70-летней пенсионерки украли почти 9 тыс. рублей, а у 68-летней — более 10 тыс.

Заведены уголовные дела.