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Мошенники выманили у двух пенсионерок почти 20 тысяч рублей
Источник материала: Onliner
Две женщины из Орши стали жертвами мошенников,
Мошенники использовали расхожую схему: рассказали женщинам, что с их счетов пытаются снять деньги и для предотвращения кражи нужно сообщить определенные данные. Женщины поверили в легенду и передали необходимую информацию злоумышленникам.
У 70-летней пенсионерки украли почти 9 тыс. рублей, а у 68-летней — более 10 тыс.
Заведены уголовные дела.
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