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Лукашенко согласовал назначение новых руководителей
Источник материала: Onliner
Названы новые руководители, назначение которых согласовал сегодня Александр Лукашенко. Перестановки коснулись разных ведомств, учреждений и предприятий. Назначенцев
Данилович Вячеслав Викторович назначен ректором Академии управления при президенте Республики Беларусь.
Также дано согласие на назначение:
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Названы новые руководители, назначение которых согласовал сегодня Александр Лукашенко. Перестановки коснулись разных ведомств, учреждений и предприятий....
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