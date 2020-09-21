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Лукашенко согласовал назначение новых руководителей

21.09.2020 12:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Названы новые руководители, назначение которых согласовал сегодня Александр Лукашенко. Перестановки коснулись разных ведомств, учреждений и предприятий. Назначенцев перечисляет БЕЛТА.

Данилович Вячеслав Викторович назначен ректором Академии управления при президенте Республики Беларусь.

Также дано согласие на назначение:

  • Рубниковича Сергея Петровича — ректором Белорусского государственного медицинского университета;
  • Стомы Игоря Олеговича — ректором Гомельского государственного медицинского университета;
  • Кротковой Елены Николаевны — ректором Гродненского государственного медицинского университета;
  • Никифоровича Сергея Олеговича — генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг»;
  • Тарасенко Александра Александровича — заместителем министра здравоохранения — главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь;
  • Кийко Дмитрия Николаевича — первым заместителем министра финансов;
  • Печень Елены Николаевны — заместителем министра финансов;
  • Тарасевич Ольги Акимовны — заместителем министра финансов;
  • Бровкина Петра Николаевича — первым заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;
  • Бобера Николая Павловича — заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;
  • Уласевича Анатолия Васильевича — первым заместителем председателя Могилевского облисполкома.

Также поменялись руководители в медицинской сфере. Согласовано назначение новых ректоров медицинских университетов и главного санитарного врача.

 
 
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Названы новые руководители, назначение которых согласовал сегодня Александр Лукашенко. Перестановки коснулись разных ведомств, учреждений и предприятий....
 
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