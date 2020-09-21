Ректор БГМУ покидает свою должность. Согласованы новые руководители медицинских вузов

Источник материала: Onliner

Кандидат медицинских наук Анатолий Сикорский больше не будет ректором Белорусского государственного медицинского университета. Он вступил в должность в марте 2014 года, проработал на ней шесть с половиной лет. Теперь его место займет Сергей Рубникович, завкафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО, доктор медицинских наук. Об этом Onliner сообщил информированный источник. Информацию подтвердили в Минздраве.

Сергей Рубникович родился в Шарковщинском районе Витебской области. Окончил стоматологический факультет Минского государственного медицинского института.

В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию «Выбор культевой штифтовой вкладки и штифтовых зубов с учетом сохранности стенок каналов корней (экспериментально-клиническое исследование)». В 2011-м защитил докторскую диссертацию на тему «Лазерно-оптическая диагностика болезней периодонта и обоснование методов их лечения (экспериментально-клиническое исследование)». В 2015 году врачу присвоено ученое звание профессора.





С апреля 2013 года по настоящее время работал завкафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО. Профессор Рубникович является основателем и руководителем научной школы по стоматологии с использованием клеточных и цифровых технологий.

Награжден знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» (2017), почетными грамотами НАН Беларуси (2019), Минздрава (2020). В 2011 году стал лауреатом премии НАН Беларуси за работу «Лазерно-оптические методы диагностики и терапии в стоматологии». Дважды был удостоен стипендии президента талантливым молодым ученым (2009, 2016) и президентского гранта на 2018 год.

Сегодня Александр Лукашенко согласовал назначение и других ректоров медицинских университетов.

Гомельский государственный медицинский университет возглавит доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Игорь Олегович Стома.

Ректором Гродненского государственного медицинского университета станет Елена Николаевна Кроткова, которая была начальником главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома.

Кроме того, главным государственным санитарным врачом Беларуси станет Александр Тарасенко (руководил Гомельским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья).

В четверг новый ректор появился и в БелМАПО. Им стал кандидат наук Алексей Чуканов.