22 сентября начнется второй этап совместного белорусско-российского учения «Славянское братство — 2020»

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Минобороны сообщает, что он пройдет в период с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения. Основная направленность — ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства. Руководить учением на данном этапе будет заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Сергей Потапенко.

«В нем примут участие военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных сил, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных сил Российской Федерации — около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники», — говорится в сообщении военных.













Белорусские военные добавляют, что совместное учение «носит сугубо оборонительный характер и направлено на отработку совместных действий группировок войск в соответствии с имеющимися договоренностями Республики Беларусь и Российской Федерации, а также дальнейшее укрепление и развитие интеграционных процессов в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства».

Также на официальном сайте ведомства отмечается, что решение о проведении совместных учений принято на «фоне складывающейся военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь».