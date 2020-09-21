3,5 тысячи скамерских ресурсов выявили в Беларуси с начала года

Источник материала: Onliner

«Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении в белорусском сегменте интернета 3434 скамерских ресурсов. Они используются мошенниками для выманивания денег пользователей.

Обычно такие ресурсы содержат сообщения, которые обещают пользователям деньги за безопасное с виду действие: например, прохождение опроса или участие в акции. Но для получения бонуса нужно то оплатить комиссию, то внести платеж — это, конечно же, обман со стороны злоумышленников. К тому же пользователь рискует передать мошенникам реквизиты своей банковской карты.

Правила безопасности для пользователей простые: не открывать подобные ссылки в почте, соцсетях и мессенджерах, не доверять обещаниям выигрышей и использовать антивирусное ПО.