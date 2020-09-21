ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

3,5 тысячи скамерских ресурсов выявили в Беларуси с начала года

21.09.2020 12:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

«Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении в белорусском сегменте интернета 3434 скамерских ресурсов. Они используются мошенниками для выманивания денег пользователей.

Обычно такие ресурсы содержат сообщения, которые обещают пользователям деньги за безопасное с виду действие: например, прохождение опроса или участие в акции. Но для получения бонуса нужно то оплатить комиссию, то внести платеж — это, конечно же, обман со стороны злоумышленников. К тому же пользователь рискует передать мошенникам реквизиты своей банковской карты.

Правила безопасности для пользователей простые: не открывать подобные ссылки в почте, соцсетях и мессенджерах, не доверять обещаниям выигрышей и использовать антивирусное ПО.

Антивирус Kaspersky Total Security Multi-Device (2 устройства, 1 год, ключ)
антивирус, полная версия, ключ продукта
55,00 р.
3 предложения
Система защиты ПК от интернет-угроз NOD32 Smart Security 5 (3 ПК, 20 месяцев) продление лицензии
система защиты ПК от интернет-угроз, полная версия, "коробочная"
60,00 р.
2 предложения
Система защиты ПК от интернет-угроз Dr.Web Security Space (1 ПК, 1 год, продление)
1 отзыв
система защиты ПК от интернет-угроз, продление
16,10 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Антивирусы в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении в белорусском сегменте интернета 3434 скамерских ресурсов. Они используются мошенниками для выманивания денег...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД: вчера по стране задержаны 442 гражданина. Из них в Минске — 266
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика