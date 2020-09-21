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3,5 тысячи скамерских ресурсов выявили в Беларуси с начала года
Источник материала: Onliner
«Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении в белорусском сегменте интернета 3434 скамерских ресурсов. Они используются мошенниками для выманивания денег пользователей.
Обычно такие ресурсы содержат сообщения, которые обещают пользователям деньги за безопасное с виду действие: например, прохождение опроса или участие в акции. Но для получения бонуса нужно то оплатить комиссию, то внести платеж — это, конечно же, обман со стороны злоумышленников. К тому же пользователь рискует передать мошенникам реквизиты своей банковской карты.
Правила безопасности для пользователей простые: не открывать подобные ссылки в почте, соцсетях и мессенджерах, не доверять обещаниям выигрышей и использовать антивирусное ПО.
антивирус, полная версия, ключ продукта
система защиты ПК от интернет-угроз, полная версия, "коробочная"
система защиты ПК от интернет-угроз, продление
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«Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении в белорусском сегменте интернета 3434 скамерских ресурсов. Они используются мошенниками для выманивания денег...
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