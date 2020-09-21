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МВД: вчера по стране задержаны 442 гражданина. Из них в Минске — 266

21.09.2020 12:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сообщение от милиционеров: в различных населенных пунктах страны зафиксированы 24 протестные акции с участием более 20 тысяч человек. «В различных точках Минска собрались граждане, которые выдвинулись в центр города. В 15:00 тысячная колонна направилась в сторону стелы „Минск — город герой“. В процессе шествия протестующие хаотично перемещались по проспектам и улицам столицы, к ним примыкали дополнительные группы людей. В пиковый момент сбора их общее количество достигло 18 тысяч человек. Около 18:00 в районе пл. Победы несанкционированная акция завершилась», — говорится в сообщении МВД.

«Как уже сообщалось, в Бресте правоохранители применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Также был произведен один предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на сотрудников», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Всего вчера, сообщает МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 гражданина (из них в Минске – 266). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек.

Помимо этого, МВД заявляет: «С сожалением приходится констатировать, что постоянные увещевания, просьбы и требования с нашей стороны о соблюдении законодательства некоторые граждане упорно игнорируют».

По данным ведомства, в шести городах задержаны 76 граждан. А численность шествия в Жодино составила 90 человек.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сообщение от милиционеров: в различных населенных пунктах страны зафиксированы 24 протестные акции с участием более 20 тысяч человек. «В различных точках Минска...
 
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