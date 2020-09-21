ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От сына Лукашенко ушла помощница. Она осуждает насилие, но про экс-начальника говорит: «Порядочный человек»

21.09.2020 12:53 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Дмитрий Лукашенко, сын так называемого президента, является главой Президентского спортивного клуба. До недавнего времени у него была помощница, детская поэтесса Ксения Валаханович (Голуб). Как стало известно TUT.by, она больше не работает на этой должности – это подтвердили в президентском спортклубе.

Сама Ксения от комментариев журналистам отказалась. Но написала пост на своей странице в Facebook: 

«Да. Я больше не работаю в ПСК. Но ушла я по разным причинам. В том числе, потому, что давно хотела заниматься творчеством. И понимала, что в полной мере посвятить себя любимому делу я не могу, когда с 9 до 18 занята другим.

Да, я была помощником Дмитрия Александровича Лукашенко. И, кроме слов благодарности, ничего другого сказать не могу. Это порядочный и по-настоящему добрый человек. Который очень много сделал и для беларуского спорта, и для благотворительности. «Прикосновение к жизни», поисково-спасательный отряд «Ангел», организация, помогающая тяжело больным детям, «Светлячок», «Дети в беде» (дети, больные онкологией), многодетные семьи... Те, кому ежегодно оказывалась и оказывается спонсорская помощь, благодаря ПСК и Дмитрию Александровичу. Этот список я могу продолжать.

И да. Я против насилия. Я хочу жить в мире, где не нужно каждый день бояться, вернётся ли твой ребёнок с учёбы домой! У меня абсолютно четкая позиция. И я ее не скрываю. Но я не давала никаких интервью. И мне жаль, что в материале в который раз смешали круглое с оранжевым». 

Мы лишь отметим, что Ксения действительно писала в своем Facebook посты, где осуждала насилие над мирными демонстрантами. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Лукашенко, сын так называемого президента, является главой Президентского спортивного клуба. До недавнего времени у него была помощница, детская поэтесса...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мошенники выманили у двух пенсионерок почти 20 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика