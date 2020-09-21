Шахтера, который устроил протест на «Беларуськалии», насильно отвезли в психдиспансер

Источник материала: KYKY

Еще один шахтер «Беларуськалия» – Олег Куделка – после ночной смены отказался выходить на поверхность. Он написал записку о том, что останется в шахте, пока не выполнят его требования.

Среди них – отставка гендиректора «Беларуськалия», освобождение всех заключенных представителей стачкома, прекращение давления на стачкомовцев и их семьи, отмена решения об увольнении работников из-за забастовок, прекращение беспредела силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения страны.

В итоге Олега подняли на поверхность, посадили в скорую и увезли в психоневрологический диспансер. Об этом он успел сообщить своей жене. Всех шахтеров, которые пришли поддержать Олега, задерживают.