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МВД: в воскресенье на уличных акциях было задержано 442 человека
21.09.2020 13:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: spektr.press
Больше всего демонстрантов 20 сентября было задержано в столице – 226 человек.
Всего 20 сентября МВД зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тысяч человек. В Минске в пиковый момент сбора протестующих их общее количество достигло 18 тысяч человек, сообщает министерство в своем телеграмм-канале.В Бресте правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ. «Также был произведен один предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на сотрудников, - сообщает МВД.
Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 человка, из них 266 – в Минске. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек.
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Больше всего демонстрантов 20 сентября было задержано в столице – 226 человек.
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