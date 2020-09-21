ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: в воскресенье на уличных акциях было задержано 442 человека

21.09.2020 13:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: spektr.press

Больше всего демонстрантов 20 сентября было задержано в столице – 226 человек.

Всего 20 сентября МВД зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тысяч человек. В Минске в пиковый момент сбора протестующих их общее количество достигло 18 тысяч человек, сообщает министерство в своем телеграмм-канале.

В Бресте правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ. «Также был произведен один предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на сотрудников, - сообщает МВД.

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 человка, из них 266 – в Минске. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего демонстрантов 20 сентября было задержано в столице – 226 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Учения нон-стоп: 22 сентября начнется "Славянское братство" дубль 2
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика