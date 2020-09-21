Источник материала: Ежедневник

фото: spektr.press

Больше всего демонстрантов 20 сентября было задержано в столице – 226 человек.

Всего 20 сентября МВД зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тысяч человек. В Минске в пиковый момент сбора протестующих их общее количество достигло 18 тысяч человек, сообщает министерство в своем телеграмм-канале.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД: в воскресенье на уличных акциях было задержано 442 человека Больше всего демонстрантов 20 сентября было задержано в столице – 226 человек.