ООН обратилась к миллиардерам









Организации нужно 4,9 млрд долларов для того, чтобы прокормить нуждающихся в течение одного года. В мире насчитывается свыше 2 тыс. миллиардеров, капитал которых составляет 8 трлн долларов, заявил Бисли.





"Некоторые из них заработали миллиарды во время пандемии. Я не против того, чтобы их капиталы росли, но человечество столкнулось с величайшим кризисом", - сказал он.





Исполнительный директор также отметил, что волна голода все еще угрожает захлестнуть весь мир.