В доходах намечается еще одна дыра: Польша не планирует после 2022 продлевать газовый контракт с Россией. Плакал наш транзит

















"Да, мы уже однозначно отказались от продления нынешнего контракта с Газпромом", - заявил Квецинский.





Он отметил, что Польша завершила один арбитражный спор с Газпромом, который длился с 2014 года (относительно завышенной цены на газ и выплаты Газпромом компенсации - ред.), но с 2017 года продолжается другой спор между сторонами.





"Это уже стало нашей постоянной деятельностью в контактах с Газпромом. И такая ситуация, вероятно, продлится до конца нашего контракта с Газпромом (2022)", - подчеркнул Квецинский.





Касаясь вопроса проекта "Северный поток-2" он отметил, что Варшава является его "активным противником". Глава PGNiG подчеркнул, что Польша не считает этот проект коммерческим, а "типично политическим", который "грозит безопасности региона".





Так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией, который был подписан в 1996 году, и впоследствии был продлен, предусматривает поставки ежегодно около 10 млрд кубометров газа. Согласно вынужденной формуле "бери или плати" (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должна покупать ежегодно (до 2022 года) не менее 8,7 млрд кубометров газа.