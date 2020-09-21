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Официально: вчера по стране было задержано 442 человека

21.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Акции протеста проходили в 24 городах.

Милиция на воскресных акциях в Беларуси задержала 442 человека за нарушения закона о массовых мероприятиях, сообщила в понедельник официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"Вчера, 20 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тысяч человек. Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 гражданина, из них в 226 в Минске", - сказала она.

Чемоданова отметила, что "до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек".

В Беларуси уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. 
 
Теги: Минск
 
 
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Акции протеста проходили в 24 городах.
 
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