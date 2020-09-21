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Ушла и осудила насилие: уволилась помощница Дмитрия Лукашенко

21.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ксения Валаханович (Голуб) до недавнего времени была помощником Дмитрия Лукашенко, главы Президентского спортивного клуба. Как стало известно, она больше не работает на этой должности, пишет tut.by.

Ушла и осудила насилие: уволилась помощница Дмитрия Лукашенко

Что Ксения — больше не помощник Дмитрия Лукашенко, журналисты подтвердили в спортклубе.

— Она здесь не работает, — сказали по стационарному телефону спортклуба и посоветовали связываться с уже бывшим помощником по ее личному номеру.

Сама Ксения говорить на эту тему отказывается. «Я не даю комментариев по этому поводу», — коротко ответила она.

Когда она ушла со своей должности, на которой проработала не один год, а также по какой причине — неизвестно.


Фото Фейсбук

Судя по ее открытой странице в Facebook, после 9 августа Ксения активно осуждает насилие в стране после выборов. Известно, что на одной из мирных протестных акций был жестко задержан ее 66-летний отец. Ксения — известная детская поэтесса — на своей страничке после выборов опубликовала также несколько стихотворений на тему текущей ситуации в Беларуси.
 
 
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Ксения Валаханович (Голуб) до недавнего времени была помощником Дмитрия Лукашенко, главы Президентского спортивного клуба. Как стало известно, она больше не...
 
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