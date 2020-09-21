Главный тренер латвийской «Лиепаи» о событиях в Беларуси: «Мы - с народом»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Лиепаи» белорус Дмитрий Молош после матча чемпионата Латвии с «Даугавпилсом» (4:0) ответил на вопрос журналиста, который спросил тренера о мирных протестах в Беларуси, пишет «Трибуна».





— Естественно, мы переживаем. В нашей родной стране происходят такие события. Мы — с народом. Ребята и я как главный тренер. Наверное, никогда в истории суверенной Беларуси так тяжело не было, как сейчас. Хотим высказать всем поддержку. В такое непростое время в Беларуси происходят такие события. Здесь тяжело что-то говорить, — сказал Молош.

Напомним, что ранее белорусские футболисты «Лиепая» Валерий Горбачик и Евгений Березкин после забитого гола показали жест солидарности с протестующими белорусами.



Фото: ФК «Лиепая»