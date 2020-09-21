|
Не только ромашковый чай. 7 успокаивающих напитков
Источник материала: Tut.by
Когда хотим проснуться и почувствовать себя бодрыми, мы пьем кофе или другие тонизирующие напитки, содержащие кофеин. А если нужно успокоиться? На такой случай существуют другие напитки: расслабляющие, положительно воздействующие на нервы и на мышцы, пишет «
Если ваша цель — быстрее заснуть вечером, то лучше не добавлять в такие напитки сахар и другие подсластители, так как они слегка повышают давление, заставляют резко подняться уровень сахара в крови и мешают спокойному сну.
Мята и мелисса
Одно из самых популярных средств — чай с мятой или мелиссой. Лучше заваривать чай только на основе выбранной травы, не добавлять в него заварку из чайного листа. Так как и зеленый, и черный чай содержат бодрящие вещества, теин (аналог кофеина), танины. Это в том случае, если вы пьете мятный чай, чтобы лучше заснуть. Но если вы хотите снять стресс в середине дня, то можно добавить мяту или мелиссу в заварку черного чая.
В состав трав входит ментол, который помогает снизить тонус мускулатуры, что в свою очередь снимает дневной стресс.
Мелисса распространена в народной медицине как средство для снятия эмоционального напряжения, нервных перегрузок.
Можно сделать даже расслабляющий отвар из мяты, мелиссы, лаванды, листьев вишни с добавлением молока (коровьего или растительного, миндального).
Миндальное молоко
В миндале много магния и белка, их сочетание отлично способствует расслаблению. Чтобы приготовить молоко из этих орехов, нужно замочить миндаль на пару часов, после чего размолоть его блендером, налить воды и настаивать несколько часов. Потом процедить и пить. Или же готовить на миндальном молоке каши, заваривать с ним чай или добавлять в кофе. Можно делать из миндального молока смузи, добавляя в него разные ягоды, фрукты, даже инжир.
Вишневый сок
В вишневом соке (прежде всего свежем, а не стерилизованном) содержится много очень важных веществ. В том числе в нем много магния, который помогает нам расслаблять мышцы, в нем содержится калий и витамин C, что делает этот сок незаменимым при гипертонии и проблемах с сосудами.
Полезен вишневый сок для тех, кто мучается бессоницей. В нем есть флавоноиды, антоцианины и другие фитонутриенты, которые участвуют в выработке мелатонина, гормона сна и спокойствия.
Теплое молоко
Многим с детства знаком этот ритуал: стакан теплого молока перед сном — и всю ночь ты спишь крепко и спокойно. Оказывается, в молоке содержится довольно много траптофана. Благодаря этой аминокислоте можно довольно быстро успокоиться, расслабиться и уснуть. Ну и знакомый с детства ритуал оказывает отличную помощь в борьбе с бессонницей.
Кокосовая вода
Кокосовая вода отлично подходит для тренажерного зала, пробежки или поездки на велосипеде. В ней огромное количество витаминов, она заряжает энергией. Но природных энергетиков вроде кофеина в ней нет. Зато магний — есть. И еще витамин С, витамины группы B. То есть кокосовая вода отлично воздействует на нервную систему.
Банановый коктейль
Разумеется, без алкоголя. Это может быть любой напиток с пюре банана, но только не бодрящий кофе или чай маття. Банан содержит триптофан, аминокислоту, участвующую в выработке серотонина, гормона счастья и удовольствия. Кроме того, в банане много калия и магния, которые успокоят нервы и помогут расслабиться мышцам.
Так что можно сделать смузи с зеленью на основе банана, а можно добавить банановое пюре в теплое молоко и выпить за час до сна.
Ромашковый чай
Его очень часто рекомендуют, чтобы расслабиться и быстрее заснуть. И ромашковый чай отлично справляется с этими задачами благодаря полезному веществу апигенину. Это флавоноид, который оказывает противовоспалительное действие. Кроме того в ромашке есть хризины, которые снижают тревожность, беспокойство, даже панику. Они используются для лечения истерических состояний.
Минус ромашкового чая в его мочегонном эффекте, поэтому его не рекомендуют пить меньше чем за 2 часа до сна.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда хотим проснуться и почувствовать себя бодрыми, мы пьем кофе или другие тонизирующие напитки, содержащие кофеин. А если нужно успокоиться?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)