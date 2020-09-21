Не только ромашковый чай. 7 успокаивающих напитков

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Когда хотим проснуться и почувствовать себя бодрыми, мы пьем кофе или другие тонизирующие напитки, содержащие кофеин. А если нужно успокоиться? На такой случай существуют другие напитки: расслабляющие, положительно воздействующие на нервы и на мышцы, пишет « АиФ ».



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Если ваша цель — быстрее заснуть вечером, то лучше не добавлять в такие напитки сахар и другие подсластители, так как они слегка повышают давление, заставляют резко подняться уровень сахара в крови и мешают спокойному сну.

Мята и мелисса

Одно из самых популярных средств — чай с мятой или мелиссой. Лучше заваривать чай только на основе выбранной травы, не добавлять в него заварку из чайного листа. Так как и зеленый, и черный чай содержат бодрящие вещества, теин (аналог кофеина), танины. Это в том случае, если вы пьете мятный чай, чтобы лучше заснуть. Но если вы хотите снять стресс в середине дня, то можно добавить мяту или мелиссу в заварку черного чая.

В состав трав входит ментол, который помогает снизить тонус мускулатуры, что в свою очередь снимает дневной стресс.

Мелисса распространена в народной медицине как средство для снятия эмоционального напряжения, нервных перегрузок.

Можно сделать даже расслабляющий отвар из мяты, мелиссы, лаванды, листьев вишни с добавлением молока (коровьего или растительного, миндального).

Миндальное молоко

В миндале много магния и белка, их сочетание отлично способствует расслаблению. Чтобы приготовить молоко из этих орехов, нужно замочить миндаль на пару часов, после чего размолоть его блендером, налить воды и настаивать несколько часов. Потом процедить и пить. Или же готовить на миндальном молоке каши, заваривать с ним чай или добавлять в кофе. Можно делать из миндального молока смузи, добавляя в него разные ягоды, фрукты, даже инжир.

Вишневый сок

В вишневом соке (прежде всего свежем, а не стерилизованном) содержится много очень важных веществ. В том числе в нем много магния, который помогает нам расслаблять мышцы, в нем содержится калий и витамин C, что делает этот сок незаменимым при гипертонии и проблемах с сосудами.

Полезен вишневый сок для тех, кто мучается бессоницей. В нем есть флавоноиды, антоцианины и другие фитонутриенты, которые участвуют в выработке мелатонина, гормона сна и спокойствия.

Теплое молоко

Многим с детства знаком этот ритуал: стакан теплого молока перед сном — и всю ночь ты спишь крепко и спокойно. Оказывается, в молоке содержится довольно много траптофана. Благодаря этой аминокислоте можно довольно быстро успокоиться, расслабиться и уснуть. Ну и знакомый с детства ритуал оказывает отличную помощь в борьбе с бессонницей.

Кокосовая вода

Кокосовая вода отлично подходит для тренажерного зала, пробежки или поездки на велосипеде. В ней огромное количество витаминов, она заряжает энергией. Но природных энергетиков вроде кофеина в ней нет. Зато магний — есть. И еще витамин С, витамины группы B. То есть кокосовая вода отлично воздействует на нервную систему.

Банановый коктейль

Разумеется, без алкоголя. Это может быть любой напиток с пюре банана, но только не бодрящий кофе или чай маття. Банан содержит триптофан, аминокислоту, участвующую в выработке серотонина, гормона счастья и удовольствия. Кроме того, в банане много калия и магния, которые успокоят нервы и помогут расслабиться мышцам.

Так что можно сделать смузи с зеленью на основе банана, а можно добавить банановое пюре в теплое молоко и выпить за час до сна.

Ромашковый чай

Его очень часто рекомендуют, чтобы расслабиться и быстрее заснуть. И ромашковый чай отлично справляется с этими задачами благодаря полезному веществу апигенину. Это флавоноид, который оказывает противовоспалительное действие. Кроме того в ромашке есть хризины, которые снижают тревожность, беспокойство, даже панику. Они используются для лечения истерических состояний.

Минус ромашкового чая в его мочегонном эффекте, поэтому его не рекомендуют пить меньше чем за 2 часа до сна.