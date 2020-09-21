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Под Могилевом Honda врезалась в микроавтобус и столкнула его в кювет: четыре человека в больнице
Источник материала: Tut.by
Под Могилевом вечером 20 сентября столкнулись Honda и микроавтобус Ford,
Авария произошла около 20.40 возле деревни Быстрик Могилевского района. 22-летний могилевчанин на Honda Accord при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Ford Transit.
От удара Ford съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали 28-летний водитель Ford, а также водитель Honda и двое его пассажиров 17 и 20 лет. Водителя легковушки доставали из авто спасатели — корпус машины от удара сильно смяло.
Все четверо пострадавших в ДТП госпитализированы.
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Водителя легкового авто доставали из машины спасатели - мужчина оказался заблокированным.
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