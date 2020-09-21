Под Могилевом Honda врезалась в микроавтобус и столкнула его в кювет: четыре человека в больнице

Источник материала: Tut.by

Под Могилевом вечером 20 сентября столкнулись Honda и микроавтобус Ford, сообщает ГАИ. Четыре человека пострадали и находятся в больнице: два водителя и два пассажира.



Фото: ГАИ Могоблисполкома

Авария произошла около 20.40 возле деревни Быстрик Могилевского района. 22-летний могилевчанин на Honda Accord при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Ford Transit.





От удара Ford съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали 28-летний водитель Ford, а также водитель Honda и двое его пассажиров 17 и 20 лет. Водителя легковушки доставали из авто спасатели — корпус машины от удара сильно смяло.

Все четверо пострадавших в ДТП госпитализированы.