Доллар и евро снова дорожают. На валютном рынке возникла нетипичная ситуация

Источник материала: Tut.by

Доллар и евро снова начали дорожать. Самый высокий курс продажи банками доллара — 2,63 рубля, а евро — 3,1 рубля. Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар по состоянию на 11.31 подорожал на 0,64% — до 2,5823 рубля, а евро вырос на 0,5% — до 3,0566 рубля. Российский рубль упал на 0,6% — до 3,3999 рубля за 100 российских рублей. При этом на валютном рынке некоторое время наблюдалась интересная ситуация: в одном из банков можно было купить доллар по 2,585 рубля (Статусбанк), а во втором (Paritetbank) — сдать по такому же курсу. Такое бывает не так часто. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,585 рубля (Статусбанк), 2,588 рубля (РРБ-Банк, БСБ Банк), 2,589 рубля (РРБ-Банк). Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — по 2,585 рубля.

То есть на валютном рынке некоторое время наблюдалась интересная ситуация: в одном из банков можно было купить доллар по 2,585 рубля (Статусбанк), а во втором (Paritetbank) — сдать по такому же курсу. Такое бывает не так часто. Как правило, курс покупки банками американской валюты ниже, чем самый выгодный курс продажи банками валюты. Но в течение торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курсы валют в обменниках могут меняться по несколько раз, что, собственно, и произошло. Если у Paritetbank остался курс покупки доллара 2,585 рубля, то у Статусбанка курс продажи вырос до 2,595 рубля.

Курс евро выше всего в Банк БелВЭБ — 3,1 рубля, а ниже всего в БСБ-Банке — 3,058 рубля, Статусбанке, Абсолютбанке, РРБ-Банке и Технобанке — 3,06 рубля.

Сдавать евро выгоднее всего в Абсолютбанке и Альфа-Банке — по 3,054 рубля.