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Новый «почти флагман» Samsung показали на видео
Источник материала: Tut.by
Samsung готовится расширить линейку устройств серии Galaxy S20 и представить еще одно устройство с более низкой в сравнении с другими гаджетами ценой. Официальная презентация аппарата состоится 23 сентября, но девайс уже показали со всех сторон на
Смартфон назовут Galaxy S20 FE (то есть Fan Edition). Известно, что корпус аппарата изготовлен из пластика, в активе также 6,5-дюймовый экран с Super AMOLED-матрицей и разрешением 2400 на 1080 пикселей. Скруглений у экрана по бокам нет, да и рамки вокруг панели ощутимо толще в сравнении с другими девайсами линейки.
На задней стороне устройства располагается строенная основная камера разрешением в 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп. Такой набор позволит снимать с 8-кратным увеличением почти без потери качества. Разрешение фронтальной камеры — 32 Мп. Постоянной памяти в смартфоне установят 128 ГБ, оперативной — 6 ГБ. Предполагаемый объем аккумулятора — 4500 мАч.
Galaxy S20 FE будет доступен в двух версиях — с поддержкой 5G-сетей и только с LTE. Первая модификация получит процессор Snapdragon 865, вторая — Exynos 990. В Европе гаджеты оценят соответственно в 799 и 699 евро.
Ниже — цены других популярных смартфонов Samsung:
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Гаджет представят 23 сентября.
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