Новый «почти флагман» Samsung показали на видео

Источник материала: Tut.by

Samsung готовится расширить линейку устройств серии Galaxy S20 и представить еще одно устройство с более низкой в сравнении с другими гаджетами ценой. Официальная презентация аппарата состоится 23 сентября, но девайс уже показали со всех сторон на YouTube .

Смартфон назовут Galaxy S20 FE (то есть Fan Edition). Известно, что корпус аппарата изготовлен из пластика, в активе также 6,5-дюймовый экран с Super AMOLED-матрицей и разрешением 2400 на 1080 пикселей. Скруглений у экрана по бокам нет, да и рамки вокруг панели ощутимо толще в сравнении с другими девайсами линейки.

На задней стороне устройства располагается строенная основная камера разрешением в 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп. Такой набор позволит снимать с 8-кратным увеличением почти без потери качества. Разрешение фронтальной камеры — 32 Мп. Постоянной памяти в смартфоне установят 128 ГБ, оперативной — 6 ГБ. Предполагаемый объем аккумулятора — 4500 мАч.

Galaxy S20 FE будет доступен в двух версиях — с поддержкой 5G-сетей и только с LTE. Первая модификация получит процессор Snapdragon 865, вторая — Exynos 990. В Европе гаджеты оценят соответственно в 799 и 699 евро.

Ниже — цены других популярных смартфонов Samsung: