Минчанин получил пять базовых штрафа за пошив бело-красно-белого флага

Судья Минского экономического суда Эрнест Койро признал виновным в незаконной предпринимательской деятельности минчанина, у которого сотрудники ОБЭП изъяли бело-красно-белый флаг.

Александра Полещука, который сшил бело-красно-белый флаг, обвинили по ст. 12.7 ч. 1 КоАП — незаконная предпринимательская деятельность.



Александр Полещук (в центре) на суде со своим адвокатом

Перед началом суда Александр Полещук рассказал корреспонденту Naviny.by, что с ним произошло.

Мужчина пошил несколько бело-красно-белых флагов для своих друзей и соседей. У самого Александра такой флаг есть уже десять лет, национальную символику он уважает:

«Я исходил из того, что смогу сделать людям приятное, теперь многие не знают, где взять флаг, многие спрашивают друг у друга, кто может пошить. Ткань купить непросто: я потратил на ее поиски немало времени. Неудивительно — спрос на белую и красную ткань колоссальный. Если наблюдать за протестами, видно, что флагов разных размеров очень много, думаю, большинство появилось в последнее время».

Итак, Александр дал на «Онлайнере» в разделе «Барахолка» объявление о том, что готов пошить флаг. Через некоторое время ему позвонил потенциальный покупатель и сказал, что хочет купить десять флагов. Такого количества у Полещука не было, он предложил продать один за 25 рублей.

28 августа трое сотрудников ОБЭП Фрунзенского района Минска в штатском сыграли роль покупателей и пришли к Александру за флагом. Сразу показали удостоверения и попросили Полещука с ними пройти.

В рапорте уполномоченного ОБЭП Фрунзенского района Минска капитана милиции Саковича говорится, что он нашел объявление Полещука на сайте onliner.by. В ходе телефонного разговора было «установлено, что последний (Полещук. — Naviny.by) готов продать вышеуказанную продукцию в любом количестве и ассортименте». На самом деле, говорит Полещук, флаг у него был один, его и забрали.





В протоколе, составленном 28 августа, отмечается, что Полещук «реализовал флаг бело-красно-белого цвета стоимостью 25 рублей, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность без соответствующей государственной регистрации».

По словам же Полещука, как таковая продажа не состоялась — деньги ему не передавались, опись номеров купюр не производилась, но флаг у него забрали.

Когда сели с оперативниками в машину, рассказывает Александр, там лежало много бело-красно-белых флагов, позже выяснилось, что как раз десять.

По словам собеседника Naviny.by, оперативники во время допроса пытались заставить его дать согласие на то, что в машине были его полотнища:

«Среди аргументов был и такой: им продала эти десять флагов беременная девушка, они ее отпустили, и теперь надо как-то решить вопрос. Предлагали позвонить девушке, чтобы удостовериться и чтобы я взял вину на себя. Потом вдруг говорили, что и речи о беременной девушке не велось, поскольку это мои флаги. Я на это не согласился. Протоколы, где было написано про десять флагов, не подписывал или подписывал с формулировкой «не согласен». Их рвали. После трех часов в РОВД протокол задержания они так и не составили, угрожали поместить под стражу на три дня. Заставили вынуть шнурки и тесемки из одежды».

Александр говорит, что его держали в РОВД шесть часов. Не били, но дубинкой замахивались, грозили засунуть ее внутрь тела, бутылку с водой отбирали и к стенке ставили с руками в наручниках за спиной. Это делалось, чтобы заставить разблокировать телефон:

«Мои друзья звонили по 30-40 раз в РОВД. Они по геолокации видели, что я там нахожусь. Перед выходом из дома я сообщил своему другу, с которым у меня был шеринг геолокации, и он увидел, где я. Звонки друзей их очень раздражали, поэтому хотели снять геолокацию и найти подтверждение тому, что я шью флаги. Пытались заставить открыть телефон, ссылаясь на то, что это законное требование. Потом пытались приложить мой палец к телефону, когда я был в наручниках. У них не получилось. Но потом им удалось сбросить настройки до заводских без разблокировки экрана».

На суде 21 сентября Александр Полещук рассказал о давлении на него в РОВД Фрунзенского района. Судья Койро спросил, обращался ли он по поводу нарушения своих прав. Полещук сказал, что он об этом думает.

За время после задержания и до суда Александр зарегистрировался как ремесленник, так что флаги теперь шьет легально.

На суде Полещук вину не признал, потому что он хоть и имел намерение реализовать флаг, но это, по мнению его и адвоката Андрея Белахвоста, не было незаконной предпринимательской деятельностью, а являлось незаконной ремесленной деятельностью (ст. 23.68 КоАП).

Адвокат просил прекратить дело в связи с отсутствием состава правонарушения. Он сказал на суде, что правонарушение Полещука нельзя трактовать как незаконную предпринимательскую деятельность, поскольку его клиент осуществлял пошив самостоятельно и без привлечения наемного труда, на своем оборудовании и в своем помещении: «Такая деятельность является незаконной ремесленной деятельностью».

Адвокат подчеркнул, что это важно, так как влечет совершенно иной уровень ответственности: незаконная ремесленная деятельность наказывается штрафом в размере пяти базовых величин, а незаконная предпринимательская — штрафом до ста базовых.

Судья спросил у Полещука, сделал ли он вывод о том, какая ответственность существует за незаконную предпринимательскую и ремесленную деятельность. Тот ответил, что да, именно поэтому он зарегистрировался как ремесленник в первый же рабочий день после задержания.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере пяти базовых величин (135 рублей) и конфискации флага.