Лукашенко устроил кадровый понедельник

Александр Лукашенко 21 сентября согласовал ряд назначений в системе Министерства здравоохранения.

Как сообщает телеграм-канал ведомства, новым главным государственным санитарным врачом назначен Александр Тарасенко, работавшего главным санитарным врачом Гомельской области. Он сменил на посту Наталью Жукову, которая занимала его с июня 2016 года.

Также согласованы назначения новых ректоров трех медицинских университетов страны.

Вместо Анатолия Сикорского, который проработал в должности ректора Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) с 2009 года, назначен Сергей Рубникович. До этого он был заведующим кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Гомельский государственный медицинский университет возглавил доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Игорь Стома. Он сменит на посту профессора Анатолия Лызикова, который был ректором этого вуза с мая 2007 года.

Ректором Гродненского государственного медицинского университета стала Елена Кроткова, которая ранее была начальником главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома. Кроткова сменила Виктора Снежицкого, который возглавлял учреждение образования с июня 2010 года.

Главная задача врача — спасти жизнь любого человека, заявил Лукашенко в ходе назначений в Министерстве здравоохранения, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Буквально позавчера мне докладывают, что в какой-то поликлинике врач отказался или отказалась лечить трехлетнего ребенка военного человека. Это не врач, — сказал он. — Я поручил, чтобы мы внимательно посмотрели на руководство наших медицинских вузов. Врач должен быть самым патриотичным человеком, потому что его главная задача — спасти жизнь любого человека».