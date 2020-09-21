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В Брянске зарезали молодого белоруса
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла на улице Красноармейской в областном центре.
По информации местной полиции, вечером 19 сентября между собутыльниками возникла ссора. Один из них схватил нож и ударил приятеля.
Ранее оказалось несовместимым с жизнью — 29-летний гражданин Беларуси скончался на месте.
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Трагедия произошла на улице Красноармейской в областном центре. По информации местной полиции, вечером 19 сентября между собутыльниками возникла ссора. Один из...
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