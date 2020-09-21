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Standard & Poor's ухудшило прогноз по кредитным рейтингам Банка развития

21.09.2020 13:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (Standard & Poor's) подтвердило кредитные рейтинги Банка развития на уровне «B», но при этом пересмотрело прогноз по ним со «стабильного» на «негативный».

Standard & Poor's ухудшило прогноз по кредитным рейтингам Банка развития
Фото со страницы БРРБ в соцсети

Ранее агентство приняло такое решение по отношению к суверенным рейтингам Беларуси «из-за роста рисков экономической, финансовой стабильности и внешних рисков в стране после спорных президентских выборов».

«На наш взгляд, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» входит в число ключевых государственных компаний в Беларуси, и, учитывая, что в конечном итоге она на 100% принадлежит государству, мы считаем, что ее кредитоспособность связана с кредитоспособностью государства. Следовательно, мы пересматриваем прогноз по рейтингам БРРБ со «стабильного» на «негативный» аналогично прогнозу по суверенным кредитным рейтингам Беларуси», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

Аналитики агентства обращают внимание на то, что по состоянию на конец 2019 года активы Банка развития составляли 7% ВВП и около 12% активов банковской системы. Эксперты констатируют, что Банк развития в Беларуси остается ключевым агентом в финансировании проектов и программ, которые правительство считает важными для страны.

«На наш взгляд, сомнительно, что у белорусского правительства есть возможность поддержать все компании, связанные с государством. Однако мы считаем, что Банк развития является ключевым звеном для достижения нескольких политических и социальных целей правительства», — отмечают аналитики.

Вместе с тем они полагают, что с учетом роли Банка развития правительство будет мотивировано оказывать поддержку данному банку в приоритетном порядке в случае необходимости.

«Мы ожидаем, что Министерство финансов предоставит любую дополнительную финансовую поддержку, которая потребуется Банку развития в сценарии финансового стресса», — говорится в комментарии агентства.

При этом отмечается, что риски ухудшения финансового состоянии Банка развития ниже, поскольку в этом банке население не хранит депозиты, отток которых наблюдается в коммерческих банках Беларуси. Вместе с тем, говорится в комментарии, рейтинги Банка развития могут быть снижены в случае аналогичных действий по отношению к суверенным рейтингам Беларуси.

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» — специализированный финансовый институт, созданный в соответствии с указом президента от 21 июня 2011 года. Банк занимается финансированием проектов, включенных в государственные программы; инфраструктурных проектов, а также проектов, связанных с модернизацией действующих предприятий. Кроме того, Банк развития через коммерческие банки направляет рублевые и валютные ресурсы на кредитную поддержку проектов в сфере малого и среднего бизнеса.

 
 
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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (Standard & Poor's) подтвердило кредитные рейтинги Банка развития на уровне «B», но при этом пересмотрело прогноз по ним со...
 
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